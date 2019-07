Le notizie del giorno – Disavventura Wanda Nara, tensione Avellino, ragazzo con leucemia scrive a Mihajlovic

DISAVVENTURA WANDA NARA – In attesa di definire il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, disavventura per la moglie ed agente Wanda Nara, la coppia riesce sempre a fare notizia anche quando si trova in vacanza. L’ultimo episodio si è verificato nella loro villa sul lago di Como. Wanda Nara è finita nelle acque del lago con la sua moto d’acqua, la stessa ‘Wags’ ha documentato l’accaduto con una serie di foto e video nelle stories di Instagram, si vede appunto la moto d’acqua recuperata dai soccorritori. Nel frattempo le prossime ore saranno fondamentali per il futuro del’attaccante Icardi, continuano a circolare voci sull’interesse della Juventus ma anche del Napoli. (L’ARTICOLO COMPLETO)

TENSIONE AD AVELLINO, TIFOSI FURIOSI – Il sindaco di Avellino Gianluca Festa indica la strada da seguire: come primo appuntamento quello di allestire la squadra di calcio per la prossima stagione. E’ quanto emerso al termine del confronto a Palazzo di Città con il presidente dell’Avellino Calcio, Claudio Mauriello, a cui hanno partecipato anche l’assessore allo Sport del Comune, Giuseppe Giacobbe, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La squadra è iscritta al campionato ma ancora non ha alcun tesserato. Nel frattempo momento di grande tensione a Piazza del Popolo dove era in corso la conferenza stampa, nel mirino dei tifosi il patron De Cesare.

UN RAGAZZO AFFETTO DA LEUCEMIA SCRIVE A MIHAJLOVIC – “Sinisa, dalle parole che hai detto ho capito che hai la determinazione giusta per combattere. Mi sento di dirti di mantenere viva questa mentalità e questa ferocia”. E’ questa una delle frasi più importanti di un video postato da Niccolò B., un ragazzo di 15 anni di Foggia affetto da leucemia ed appassionato di calcio ed inviato al tecnico Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna che nelle ultime ore ha confermato di lottare contro la leucemia. Niccolò, il cui nickname è Nicoforza, attraverso il suo canale YouTube ha deciso di incoraggiare l’allenatore del Bologna. “La determinazione da sola non basta. La mia partita la sto giocando. Dura più di novanta minuti ma sono in vantaggio. Pensiamo insieme di portare a casa il risultato”.