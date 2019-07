Le notizie del giorno – Dramma nel calcio femminile, il gesto della sexy Fernanda Colombo, show Cairo

DRAMMA NEL CALCIO FEMMINILE – Mondo nel calcio femminile sotto shock. Dopo il grande successo del Mondiale che ha visto l’eliminazione di ieri dell’Italia ai quarti di finale contro l’Olanda, una tragedia sconvolge tutti. E’ scomparsa nelle ultime ore Florijana Ismaili, originaria di Berna e calciatrice della Nazionale svizzera e dello Young Boys, la ragazza si è tuffata nel lago di Como da una barca che era stata presa in noleggio con un’amica ma non è più riemersa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, l’amica ha subito chiamato i soccorsi ma al momento risulta ancora dispersa. Le ricerche iniziate ieri sono ripartite nella mattinata di oggi, “Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio”, ha scritto lo Young Boys. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL GESTO DELLA SEXY FERNANDA COLOMBO – Non solo bella e brava, ma anche simpatica. Già da un po’ di tempo la brasiliana Fernanda Colombo viene considerata l’arbitro più sexy del mondo. Ma adesso, a farla conoscere è un gesto di qualche giorno fa che sta iniziando a spopolare sul web. Così come un suo collega uomo qualche giorno prima, anche la direttrice di gara sudamericana ha scherzato con i calciatori in campo, mettendo mano al taschino intenta a tirare fuori il cartellino, quando in realtà ha poi preso un fazzoletto per asciugarsi il sudore. (L’ARTICOLO COMPLETO E IL VIDEO)

CAIRO SHOW TRA CAMPO E MERCATO – Tanti gli argomenti trattati dal presidente granata Urbano Cairo a Radio Sportiva e ripresi dal sito ufficiale del club piemontese. Ha parlato della qualificazione in Europa League, del campionato, del futuro, di qualche pezzo pregiato della rosa (Belotti e Izzo) e di mercato in entrata. (APRI L’ARTICOLO PER L’INTERVISTA COMPLETA)