Le notizie del giorno – Frase shock su Astori, un calciatore minacciato di morte, le tre varianti di Sarri

GAFFE IMBARAZZANTE SU ASTORI – Clamorosa gaffe verificatasi negli studi di Telelombardia. Orfeo Zanforlin e Gianmarco Piacentini la combinano grossa parlando del mercato della Juventus. Nell’ambito di una possibile cessione del difensore bianconero Leonardo Bonucci, constatando la penuria di centrali, il giornalista potrebbe aver scambiato il difensore della Lazio Francesco Acerbi con lo sfortunato capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018. Un lapsus che non è sfuggito ai telespettatori e al web.

COLOMBIA, TESILLO MINACCIATO DI MORTE – Una scena simile a 25 anni fa, ma con la speranza che l’epilogo non sia uguale. La storia, in parte, si ripete. Il difensore della Colombia William Tesillo ha ricevuto minacce di morte dopo aver sbagliato il rigore decisivo nei quarti di finale di Coppa America contro il Cile. Non ci furono minacce, ma direttamente l’omicidio, ad Andres Escobar dopo i Mondiali di Usa 1994. I familiari del calciatore, proprio per quell’episodio, hanno paura. Il padre ha parlato Radio Caracol: “Stiamo pregando molto in questi giorni. Dovremmo capire tutti che scos’è il calcio, uno sport nel quale esistono le vittorie e le sconfitte. Non si può arrivare a certi estremi”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LE TRE VARIANTI TATTICHE DI SARRI – Tra sogni, obiettivi ed annunci ufficiali, la Juventus inizia a prendere forma. Oggi le visite mediche di Rabiot e l’ufficialità di Ramsey, ma non è finita: questa potrebbe essere la settimana decisiva per l’affondo a De Ligt, senza dimenticare Pogba sullo sfondo.Irrobustito decisamente il centrocampo, nell’attesa che venga sfoltito con qualche uscita. Ma gli acquisti di Ramsey e Rabiot non fanno altro che regalare a Sarri un’infinità di soluzioni tattiche dall’inizio o a gara in corso. Nonostante tra Napoli e Chelsea abbia utilizzato sempre il 4-3-3, non dimentichiamoci del suo 4-2-3-1 – poi diventato 4-3-1-2 – ad Empoli. Moduli, questi, che potrebbe utilizzare anche a Torino.