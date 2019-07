Le notizie del giorno – Guai Torino e Spal, la festa ‘hot’ Usa femminile, grave l’ex presidente del Lecce

TORINO, PETRACHI PORTA VIA L’ARCHIVIO – Dieci anni di lavoro. Dieci anni di giocatori seguiti in giro per il mondo, stilando schede approfondite su ognuno di loro, un archivio di dati che si protraeva dal 2009, anno in cui Gianluca Petrachi sposò il progetto del Torino di Urbano Cairo. Oggi, tutto questo è andato perso, o almeno lo è per i granata. Già, perché a portar via questa indispensabile banca dati sarebbe stato lo stesso Petrachi, insieme ai collaboratori portatosi a Roma: Pantaleo Longo e Antonio Cavallo. Un ingente danno per la società. Milioni e milioni di video, calciatori suddivisi per caratteristiche, per nazionalità. Tutto questo è azzerato. Tutto da rifare per il nuovo direttore sportivo Bava e i suoi collaboratori. (L’ARTICOLO COMPLETO)

SPAL, BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA – La Spal ha disputato un’altra stagione molto importante ed adesso si prepara per il prossimo campionato con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla. Nel frattempo la Guardia di finanza sta sequestrando una parte dello stadio comunale ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, nel dettaglio le coperture delle tribune nord ed est e la struttura gradinata, il provvedimento è stato emesso dalla Procura ferrarese nell’ambito di un’inchiesta con otto indagati per falso ideologico e frode in pubbliche forniture, sarebbero emerse delle irregolarità nelle operazioni dei lavori di ampliamento previsti nel 2018 dopo la promozione in Serie A della Spal. (L’ARTICOLO COMPLETO)

MONDIALE FEMMINILE, ESULTANZA ‘HOT’ PER GLI USA – Nella giornata di ieri si è disputata la finale del Mondiale femminile, sono scese in campo Usa e Olanda che hanno dato vita ad una partita scoppiettante che ha regalato emozioni, successo per Rapinoe e compagne in una partita che non è stata mai in discussione, alla fine ha vinto la squadra più forte e la netta favorita della vigilia. Gli USA hanno dimostrato uno strapotere fisico ma anche una maggiore qualità tecnica rispetto alle altre squadre. Al termine della partita delirio per gli USA, in particolar modo le calciatrici si sono scatenato nello spogliatoio, scene hot che hanno scatenato la reazione da parte dei fan, tantissimi i messaggi infatti pubblicati su Instagram ed in risposta alle Stories pubblicate dalla calciatrici. In basso tutti i video hot della festa delle ragazze.

GRAVE L’EX PRESIDENTE DEL LECCE – Son ore di ansia in casa Lecce, nel dettaglio l’ex presidente Giovanni Semeraro, 83 anni è ricoverato a causa di uno scompenso cardiaco, è stato condotto d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce e successivamente trasferito nel reparto di Cardiologia dove si trova attualmente, è sottoposto a dialisi. Semeraro acquistò il Lecce nel 1994, quando stava per retrocedere in Serie C1 poi dopo due stagioni sotto la presidenza di Mario Moroni, l’approdo in Serie A. Nel 2011 annunciò il suo disimpegno dal mondo del calcio, è stato azionista di maggioranza della Banca del Salento, poi divenuta Banca 121 e in seguito acquisita dal Gruppo Monte del Paschi di Siena. (L’ARTICOLO COMPLETO)