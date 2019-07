Le notizie del giorno – Incidente hot per Rapinoe, le bordate di Commisso e le squadre più costose al mondo

INCIDENTE ‘HOT’ PER RAPINOE – Incidente hot in tv per Megan Rapinoe, l’attaccante degli USA protagonista al Mondiale femminile è rimasta con un seno scoperto durante la consegna dei premi Espys per le eccellenze sportive. Al momento di alzarsi dalla poltrona alla calciatrice si è aperta la giacca dello smoking sotto cui non portava nulla, per un momento le telecamere hanno ripresa il seno sinistro di Megan, la regia della Abc ha poi oscurato la scena ma gli spettatori che guardavano la diretta hanno inevitabilmente commentato l’incidente hot. Su Twitter ci sono stati immediati commenti (compresi quelli di qualche ammiratrice), protagonista anche di un duello a distanza con il presidente, Donald Trump.

COMMISSO ‘PUNZECCHIA’ LA VECCHIA DIRIGENZA – “Siamo quasi retrocessi nell’ultima partita dell’anno scorso, quindi l’obiettivo iniziale e’ fare meglio rispetto alla passata stagione. Oltre a questo non sto dando alcun obiettivo a nessuno, soprattutto perche’ non mi piace promettere quel che non posso mantenere”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista concessa al sito della rivista “Forbes”. “Nei 17 anni in cui la proprieta’ precedente ha detenuto il club, non hanno vinto un trofeo – ha aggiunto – Andremo piano e, si spera, poi piu’ velocemente, una volta che avro’ capito cosa sta succedendo. Ci auguriamo che con il tempo, ma non posso dire quanto, di avere stagioni vincenti e conquistare alcuni trofei, sperando che i tifosi possano essere orgogliosi. Spero di essere trattato nel modo in cui io tratto i tifosi. Mi aspetto di andare a Firenze molto spesso e di assistere anche ad alcune partite. Uno dei miei compiti principali e’ quello di soddisfare la fame dei tifosi. Uno dei problemi che abbiamo riscontrato nell’acquistare la Fiorentina e’ che la societa’ ha una grande quantita’ di giocatori ma non necessariamente la giusta qualita’ – ha puntualizzato il patron gigliato – Quindi abbiamo il nostro lavoro da fare e prima di comprare dobbiamo vendere”. A “Forbes” Commisso ha anche confermato la volonta’ del club di costruire un nuovo stadio e “potrebbe richiedere anni”. “Il mio compito e’ cercare di aumentare i nostri ricavi e il valore marchio”, un processo “che inizia con sponsorizzazioni e ricavi commerciali – ha concluso – Ci sono alcune cose a breve termine che potrebbero essere fatte, come qualificarsi per la Champions League ma e’ un traguardo competitivo”. (L’INTERVISTA COMPLETA)

LE SQUADRE PIU’ COSTOSE AL MONDO – In un calcio fatto ormai di milioni, tra prezzi pazzi, valori altissimi ed ingaggi alle stelle, si può ipotizzare quali siano le squadre con il più alto valore delle rose al mondo. Tenendo conto della stima calcolata attraverso i valori di mercato di ‘transfermarkt’, ecco quali sono le squadre più costose al mondo: comanda il Manchester City, un’italiana nella top ten.