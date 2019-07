Le notizie del giorno – Lite Montella-Chiesa, caos Serie C, intanto ecco i calendari

FIORENTINA, LITE MONTELLA-CHIESA – In casa Fiorentina tiene banco la questione Chiesa. L’esterno viola ha disputato i secondi 45′. C’è attesa per capire il futuro del figlio d’arte. Le sue parole degli scorsi giorni non hanno rivelato nulla. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe stata una lite tra Montella e Chiesa in allenamento. Il tecnico avrebbe richiamato più volte il calciatore. Joe Barone, presente all’episodio, sarebbe rimasto molto infastidito dalla cosa e avrebbe chiesto a Chiesa di scusarsi con Montella e con la squadra. C’è persino chi racconta di un Chiesa ad un passo dalle lacrime. (L’ARTICOLO COMPLETO)

CAOS SERIE C – Tanta confusione, anche quest’anno: ieri la decisione di riammettere Cerignola e Bisceglie, portando le squadre a 61, oggi quella di escludere i primi, scatenando l’ira dei tifosi, i quali hanno protestato bloccando l’autostrada A14. (L’ARTICOLO COMPLETO CON LE PROTESTE DEI TIFOSI)

I CALENDARI COMPLETI DI C – Sorteggiati quest’oggi i calendari dei tre gironi di Serie C. Si parte il 25 agosto, una sola gara al sabato e poi tutte la domenica tra le 15 e le 17.30.