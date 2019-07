Le notizie del giorno – Triangolo amoroso alla Roma, la nuova maglia della Samp, il siparietto Gomez-Petagna

TRIANGOLO AMOROSO ALLA ROMA – Clamoroso episodio che si è verificato in casa Roma e che non riguardano il campo ma questioni di gossip che comunque sono sempre molto seguite dagli appassionati: due calciatori giallorossi fidanzati con la stessa ragazza. I protagonisti in questione sono Salvatore Pezzella, calciatore della Roma Primavera classe 2000, e Mirko Antonucci sempre del club giallorosso hanno dato vita ad un vero e proprio triangolo amoroso. Entrambi sono stati in vacanza negli ultimi giorni con la fidanzata, nulla di strano se non fosse che la ragazza in questione è la stessa per entrambi. Si tratta di Aurora Fantacci che è stata prima in viaggio con Salvatore Pezzella e poi con Mirko Antonucci. La bella Aurora era la fidanzata di Antonucci ma aveva lasciato l’attaccante ed era partita in vacanza con Pezzella. Poi Aurora ci ha ripensato e ha deciso di ritornare con Antonucci. Un vero e proprio derby amoroso in casa giallorossa, chi la spunterà?

LA NUOVA MAGLIA DELLA SAMPDORIA – U.C. Sampdoria e Joma, in qualità di sponsor tecnico, presentano la maglia home sviluppata per la stagione sportiva 2019/20. Il club blucerchiato si prepara per il prossimo campionato con l’obiettivo di migliorare l’ultimo risultato, la dirigenza si sta muovendo sul mercato per migliorare una squadra già competitiva. L’arrivo dell’allenatore Di Francesco rappresenta una sicurezza, si tratta di un allenatore che non ha bisogno di presentazione, le sue squadre giocano sempre un ottimo calcio e quindi lo spettacolo è assicurato. Nel frattempo è stata presentata la maglia della prossima stagione: “la divisa più bella del mondo”, scrive il club blucerchiato.