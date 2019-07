Notts County, il club inglese è in grave difficoltà e chiede aiuto alla Juventus [DETTAGLI]

Il Notts County chiede alla Juve di ricambiare un favore lontano 116 anni. Il club inglese, in grave crisi economica, è sprovvisto di maglie per la prossima stagione. Il Notts County giocherà in National League (quinta divisione inglese) e le divise bianconere sono attualmente in magazzini. Le trattative per il passaggio di proprietà non hanno ancora portato ad una soluzione ecco allora entrare in causa la Juventus. La parlamentare Lilian Greenwood, rivela il “Nottinghamshire Live”, avrebbe scritto ai bianconeri chiedendo loro di venire in soccorso dei Magpies fornendo le maglie per la prossima stagione.

Come mai la Juventus? Nel 1903 fu il Notts County a fornire alla giovane società piemontese quelle maglie bianco e nere che sono poi diventate un simbolo, e non a caso nel 2011 la Juve scelse la squadra inglese per inaugurare il suo nuovo stadio con un’amichevole. “Vista la crisi nel club mi è sembrata una buona idea scrivere alla Juventus per vedere se possono dare una mano: che gesto magnifico sarebbe se, 116 anni dopo, ricambiassero il favore e aiutassero il Notts ad avere delle nuove maglie per la prossima stagione”. La Juventus non ha ancora risposto, ma sarebbe davvero un gesto da signori per dare un lieto fine ad una bella storia.