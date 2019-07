Novara, il nuovo stadio Piola sarà pronto nel 2022 [FOTO]

Il Novara pensa al futuro con grandi obiettivi ed un primo passo è rappresentato sicuramente dallo stadio. Il Comitato tecnico composto da rappresentanti del Novara calcio, YARD SpA, CONI, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Ordine degli Architetti delle Province di Novara e del VCO. Lo Studio, partner in Italia di Arata Isozaki, si è distinto per la proposta originale, di grande qualità urbanistica e architettonica e per la fattibilità economica. Granozzo con Monticello (NO), 18 luglio 2019 – Nella sede del Novara calcio “Villaggio Azzurro Novarello” si è tenuto martedì 16 luglio l’ultimo incontro del Comitato Tecnico nominato per la selezione dei sei progetti presentati al concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione del comparto “Cittadella dello Sport di Novara”, area composta da diversi edifici con prevalente destinazione sportiva tra i quali lo Stadio Silvio Piola.

Il comitato, composto da:

– il Professor Gian Carlo Avanzi, Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;

– l’Architetto Laura Gili, Responsabile delle risorse patrimoniali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;

– la Professoressa Rosalba Fecchio, Delegato Provinciale CONI;

– l’Architetto Fabiano Trevisan, Delegato in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO;

– l’Ingegner Michele Candeo, YARD S.p.A.;

– l’Architetto Sara Bartolucci, YARD S.p.A.;

– il Dottor Massimo Accornero, Novara Calcio;

– l’Ingegner Roberto Capra, Novara Calcio;

– il Dottor Roberto Nespoli, Novara Calcio;

a seguito di un’approfondita istruttoria ha dichiarato vincitore all’unanimità il concept proposto dallo Studio di Architettura ANDREA MAFFEI ARCHITECTS, per essersi distinto e aver soddisfatto pienamente gli obiettivi del concorso, attraverso lo sviluppo di una proposta originale, di grande qualità urbanistica e architettonica e con un alto grado di fattibilità tecnico – economica. Il Comitato Tecnico ha ritenuto inoltre che la proposta dell’arch. Maffei, partner di Arata Isozaki in Italia, si sia differenziata per la chiarezza e la coerenza del concept urbanistico sia in termini di offerta e organizzazione spaziale degli spazi pubblici che nella qualità di tutte le architetture proposte, – dallo Stadio con una proposta originale e di grande riconoscibilità, allo Studentato con una innovativa proposta di residenzialità.

Si è inoltre distinto per l’efficacia e originalità nella lettura e nell’interpretazione della componente ambientale e paesaggistica proponendo un’immagine complessiva mirata alla riconoscibilità del luogo e al contempo prestando grande cura nella riqualificazione delle strutture esistenti e nella proposta architettonica delle nuove, che caratterizzano la “Cittadella dello Sport di Novara”.

L’originale utilizzo del legno ricomposto come il filo conduttore delle facciate di tutti i progetti armonizza la proposta, conferendo al complesso l’immagine di una Città dello sport unitaria e dalla forte identità e riconoscibilità, creando un legame visivo e di percorsi tra tutte le parti che compongono il compendio. YARD S.p.A., a fianco del Novara Calcio nella realizzazione di un primo concept dell’area di circa 210.000 mq, ha organizzato la selezione dei sei studi e società di architettura di caratura internazionale con una comprovata esperienza nella progettazione nell’impiantistica sportiva, unitamente al beauty contest che ha decretato il vincitore.