La nuova vita di Sara Affi Fella: vacanze ‘hot’ a Formentera con un calciatore

Dopo il momento difficile passato con i problemi a ‘Uomini e Donne’, l’ex tronista Sara Affi Fella è ripartita. Una nuova vita per lei, aiutata anche da un calciatore: Francesco Fedato.

Vacanze ‘hot’ per i due, come raccontato da ‘Chi’. L’ex giocatore di Piacenza e Trapani, in attesa di conoscere il suo futuro (era rientrato al Foggia), ha deciso di rilassarsi lontano da tutti con la sua nuova fiamma, la bella napoletana che sembra aver ritrovato un po’ di serenità. Come riporta la foto della famosa rivista, la coppia si scambia qualche coccola in acqua.