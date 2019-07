Palermo, il 22 luglio la prossima udienza sul ricorso contro il Frosinone: si attende il Collegio di Garanzia

Sembra un’Odissea e invece è soltanto il ricorso del Palermo contro il Frosinone, arrivato all’ennesima puntata. Nuova udienza fissata dal Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini. I rosanero hanno presentato ricorso dopo il playoff del 2017-2018, perso a vantaggio dei ciociari. Non solo. Il Palermo ha citato anche Federcalcio, Lega A e B “per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Figc, con cui, in sede di secondo rinvio, ha rigettato le domande formulate dalla U.S. Palermo e ha confermato la natura e la misura delle sanzioni, a carico della società Frosinone”.

