Palermo, che caos: la vecchia società presenta ricorso contro i 20 punti di penalizzazione

Confusione e caos, con una vicenda che rischia di cadere nel ridicolo. Nonostante sia stato escluso dal campionato cadetto, il Palermo dell’ormai ex proprietario Salvatore Tuttolomondo ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro i 20 punti di penalizzazione e i 500 mila euro di multa comminati per irregolarità amministrative nell’iscrizione al campionato di B 2017/2018.

Il Palermo chiede al Collegio di Garanzia “di fissare l’udienza di discussione del procedimento, disponendo l’abbreviazione dei termini, per motivi di urgenza; di annullare e/o riformare la decisione della Corte federale d’appello, ritenendo e dichiarando inammissibile il deferimento e, per conseguenza, di annullare ogni sanzione inflitta a suo carico. In subordine di annullare e/o riformare la decisione dichiarandola comunque infondata, erronea e/o illegittima, in tutto o in parte, e per conseguenza di annullare ogni sanzione inflitta a proprio carico; in ulteriore subordine di riformulare la sanzione in termini meno afflittivi e più equi“.