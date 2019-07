Palermo, Ferrero atterra in città e si sente già rosanero: “abbiamo i colori più belli del mondo”

Sono ore caldissime per il futuro del Palermo calcio, il presidente Massimo Ferrero è arrivato in città, nel dettaglio è atterrato all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo su un volo Alitalia alle 13,15. Come spiega una nota diramata dalla GPS Comunicazione, il presidente della Sampdoria si è intrattenuto con alcuni passeggeri in volo parlando del Palermo e dichiarando che sta arrivando in città “per i rosanero”. “Abbiamo i colori piu’ belli del mondo, i colori ra fimmina” ha detto in dialetto siciliano. Scambio di battute tra Ferrero ed alcuni passeggeri che hanno spiegato che il Palermo indossa il rosanero dal 1907. Il numero uno blucerchiato adesso è pronto a rilevare i titolo sportivo dopo la mancata iscrizione in Serie B, in caso di fumata bianca ripartirà della Serie D.