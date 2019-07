Palermo, Giorgio Ferrero: “Il nostro piano entusiasmerà i tifosi”. Nella cordata anche un campione del mondo

“Ringrazio il sindaco e la municipalità di Palermo per la trasparenza e professionalità con la quale stanno affrontando la questione”. Lo ha detto Giorgio Ferrero, rappresentante della Holding Max che figura tra i 6 candidati ad aggiudicarsi il bando del Palermo Calcio. “La Holding che rappresento, ed i nostri soci, l’ex stella della nazionale femminile di calcio, la palermitana Pamela Conti, il campione del Palermo e del mondo Cristian Zaccardo, e lo stimato professionista e palermitano doc dottor Guzzetta, vogliamo augurare buon lavoro alla commissione d’esame delle manifestazioni di interesse – le parole di Ferrero, nipote di Massimo presidente della Sampdoria – Ringrazio inoltre tutti i tifosi che ci stanno facendo pervenire numerosi attestati di stima, e rispondiamo a tutti loro che siamo convinti di avere impostato un piano di lavoro che entusiasmerà tutti i tifosi, nessuno escluso. Oltre ai manager e tecnici già contattati per il nuovo Palermo ci sarà spazio per i dipendenti della vecchia società, ai quali mandiamo un messaggio di solidarietà e un invito a tener duro ancora per qualche giorno”.