Palermo, la situazione – Nuovo Cda, ma è pronta l’esclusione e la ripartenza: i 4 gruppi interessati

Tanta confusione ed incertezza, in casa Palermo, in seguito alla mancata iscrizione in Serie B. C’è stata la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: fuori l’ex presidente Alessandro Albanese e il vice Vincenzo Macaione, il nuovo presidente è Roberto Bergamo con Attilio Coco e Tuttolomondo consiglieri.

A breve è atteso però il responso della Covisoc che certificherà l’inadempienza dei rosanero sui documenti da presentare per ottenere l’iscrizione al prossimo campionato di serie B e determinerà successivamente l’esclusione dell’attuale società dai quadri federali. Poi si proseguirà con l’iter per la riattribuzione del titolo sportivo attraverso un bando che sarà presentato dall’amministrazione comunale palermitana. Attualmente 4 i gruppi interessati per far ripartire il calcio nella città siciliana: Dario Mirri con Rinaldo Sagramola, il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, l’immobiliarista italoamericano Toni Di Piazza e l’imprenditore Tommaso Dragotto.