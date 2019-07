Palermo, soddisfazione del sindaco Orlando: “Compito ‘Heraora’ è riportare entusiasmo, qui il calcio è morto”

“Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza. Mi auguro che la ‘Herahora’ possa far tornare un entusiasmo per il calcio in questa città corrispondente all’amore che noi palermitani abbiamo per la squadra di calcio e i colori rosa nero“. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla ‘Herahora srl’ di Davide Mirri e Antonino Di Piazza la gestione del nuovo Palermo.

“Voglio ringraziare tre volte la tifoseria – prosegue – per il comportamento civile tenuto in questo momento, ancora più apprezzabile dato le mortificazioni che abbiamo subito in questi ultimi tempi. Il mio è stato un mandato esplorativo, il sindaco dà indicazione, ma è la Figc che decide. Piuttosto che dare una mia opinione, potevo svolgere un’attività consultiva, mi è sembrato opportuno dare vita a un avviso per conoscere disponibilità a farsi carico del ritorno in vita del calcio a Palermo perché in questo momento drammaticamente il calcio a Palermo è morto. La Lega ha specificato le condizioni necessarie per l’ammissione della società che sarà formalmente scelta dalla Figc“.

“Ho deciso dopo uno studio attento delle proposte giunte di scegliere Hera Hora. Abbiamo provveduto a un esame analitico davvero minuzioso insieme a tutti i miei collaboratori. Hera Hora aveva tutti i requisiti adatti per intraprendere il nuovo corso Palermo. E’ previsto l’azionariato popolare nella quota del 10% e il coinvolgimento del Consiglio Comunale. Ringrazio il presidente Guarnotta per l’aiuto, nel corso del pomeriggio invieremo alla Lega la proposta che il sindaco ha portato avanti. Mi sembra doveroso inviare alla Figc tutto il materiale legato alla società Hera Hora, è una società già costituita con un capitale pari a 15 milioni di euro e la valutazione che è stata fatta è positiva. Il capitale sociale è importante con un programma completo, voglio esprimere a Hera Hora il mio apprezzamento e la cosa che voglio sottolineare è il coinvolgimento delle realtà cittadine“.