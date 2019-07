Palmeiras, tragedia sfiorata: aereo rischia di precipitare, terrore a bordo tra i calciatori

Tragedia sfiorata e momenti di terrore per i calciatori del Palmeiras e lo staff medico, societario e dirigenziale del club. L’aereo a bordo del quale si trovava la squadra campione del Brasile ha rischiato di precipitare mentre tentava di atterrare a Mendoza, in Argentina. Il velivolo ha avuto per due volte problemi in fase di atterraggio, al punto che il pilota ha dovuto interrompere la manovra e risalire, bruscamente, in alta quota.

Tanta paura per diversi componenti della società, più di uno si è sentito male e ha vomitato, secondo quanto hanno riferito fonti del club. Alla fine l’aereo è atterrato sulla pista dello scalo di Rosario.