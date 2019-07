Paratici-Wanda Nara insieme ad Ibiza: solo coincidenza o indizio di mercato?

La Juventus è sicuramente una protagonista assoluta di questo inizio di calciomercato, da tempo ha chiuso l’accordo per Ramsey, negli ultimi giorni ha ufficializzato l’arrivo di un altro centrocampista, Rabiot per il secondo affare a parametro zero ed adesso si prepara a chiudere per il difensore de Ligt. Finita? Probabilmente no. La Juventus sta valutando l’arrivo anche di un attaccante e nelle ultime ore sta circolando nuovamente il nome di Mauro Icardi. Il motivo è chiaro, il dirigente bianconero Paratici e la moglie ed agente dell’argentino, Wanda Nara sono stati visti insieme a dialogare ad Ibiza, solo coincidenza oppure un vero incontro di mercato?

“Ciao Ibiza, a prestissimo. A Milano solo per 6 ore e viaggio di nuovo. Next Stop Sardegna”, ha scritto stamattina su Instagram Wanda. La telenovela inizia nuovamente..