Parma, carica Karamoh: “Accolto benissimo, il mister mi ha chiesto di giocare in avanti e veloce”

“Sono contento di essere qui, sono stato accolto benissimo. Ho visto un bel gruppo, motivato per fare bene come lo scorso anno. Per il momento sta andando tutto bene e sono felice di questo“. Dal ritiro di Bad Hall parla uno dei nuovi acquisti del Parma, Yann Karamoh. Per lui ieri 28 minuti in campo nell’amichevole contro il Trabzonspor terminata 2-2. “E’ stata una buona partita, potevamo anche vincere. E’ importante mettere minuti sulle gambe in questa fase della stagione. Con il mister mi trovo bene, ho già parlato con lui, mi chiede di giocare in avanti e veloce, con Gervinho, con Inglese e tutti gli altri. Voglio vincere e aiutare la squadra a fare bene. L’obiettivo per me è questo, aiutare la squadra. Vorrei fare gol e assist. Vincere più partite possibili e raggiungere la salvezza“.

Parma che prosegue la preparazione. Agli ordini di mister D’Aversa, i giocatori scesi in campo contro i turchi hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto del gruppo ha eseguito lavori di riscaldamento seguiti da esercizi di tecnica applicata e partite a tema in porzione ridotta del campo. Programma di lavoro dedicato per Grassi e Rigoni. Siligardi ha svolto un lavoro differenziato. Terapie Gagliolo e Kucka. Domani doppia seduta.