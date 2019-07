Parma, D’Aversa soddisfatto: “In queste due settimane stiamo lavorando bene”

“In queste due settimane si è lavorato molto bene. La società fino adesso ha lavorato in maniera eccellente, perché mi ha dato la possibilità di provare già dei meccanismi all’interno di questo gruppo“. Queste le parole dell’allenatore del Parma Roberto D’Aversa in seguito alla terza amichevole stagionale dei crociati contro i dilettanti del Maia Alta, vinta 4-0

“Quest’anno la società sta operando per fare sì che nel momento in cui ci possano essere delle assenze questo non vada a discapito del rendimento della squadra. La rosa a livello di qualità e di struttura sta crescendo. Sono contento per Cornelius che oggi ha dimostrato di essere un ottimo giocatore; lo stesso Ceravolo si sta riprendendo dopo un periodo di difficoltà“.