Parma, inizia il ritiro con il rinnovo di mister D’Aversa

Inizia il ritiro anche il Parma, che ha comunicato il rinnovo di contratto per mister D’Aversa. Ecco la nota.

“Collecchio, 8 luglio 2019 – La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto con il tecnico Roberto D’Aversa, ora legato al club crociato fino al 30.06.2022“.

“Siamo davvero contenti di questo rinnovo – ha dichiarato il Presidente del Parma Calcio 1913 Pietro Pizzarotti – che di fatto certifica la volontà di entrambi di proseguire il lavoro svolto e di fortificare le fondamenta di un progetto con la volontà di continuare a toglierci insieme delle grandi soddisfazioni”

Mister D’Aversa, nella prima conferenza stampa della stagione, ha commentato cosí il suo rinnovo: “Prima ancora di andare in vacanza ci siamo trovati con la società per continuare un percorso che mi auguro possa darci altre soddisfazioni come quelle passate, la firma di oggi è stata una formalità. Ripartiamo vogliosi dopo un campionato nel quale abbiamo ottenuto la salvezza, questo deve renderci orgogliosi ma non appagati; vogliamo consolidare la categoria e cercare di migliorarci”.

Questi, invece, i convocati per il ritiro.

Portieri: Corvi, Dini, Frattali, Sepe (in attesa dell’ufficialità del trasferimento e in accordo con le società di appartenenza).

Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Laurini (in attesa dell’ufficialità del trasferimento e in accordo con le società di appartenenza), Minelli.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Grassi (in attesa dell’ufficialità del trasferimento e in accordo con le società di appartenenza), Kasa, Kucka (d’accordo con la Società visti gli impegni con la Nazionale che l’hanno visto impegnato nelle settimane successive alla fine della scorsa stagione, si aggregherà ai compagni sabato 13 luglio), Machin, Munari, Scozzarella, Stulac.

Attaccanti: Baraye, Brunori Sandri, Ceravolo, Gervinho (a causa di un lutto famigliare e d’accordo con la società, si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni), Siligardi, Sprocati.