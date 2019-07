Parma, Kucka: “Spero possa andare meglio dello scorso anno, sappiamo qual è il nostro obiettivo”

“Dobbiamo migliorare tante cose rispetto allo scorso anno, passo dopo passo vedremo cosa succederà. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e siamo concentrati su quello“. A parlare è il centrocampista del Parma Juraj Kucka, che dice la sua direttamente dal ritiro della squadra crociata di Prato allo Stelvio.

“Spero che possa andare meglio rispetto allo scorso anno sia per me che per la squadra. C’è qualche calciatore diverso, noi ci prepariamo per fare il meglio possibile. Muovere la palla veloce è importante, più veloce va la palla e meglio è: stiamo lavorando su questo, cercando di sbagliare ovviamente il meno possibile. Il mister ha sempre voluto l’inserimento delle mezzali, la nostra idea è questa. Non conosco ancora bene i ragazzi nuovi che sono arrivati, ma se alziamo il livello è un bene per tutti. Come sto io? Fisicamente sto bene, ho avuto modo e tempo per riposare“.