Parma, le parole di Barillà: “Non potevo rifiutare questa chiamata. I nuovi si sono integrati subito”

“Quando è arrivata la chiamata del Parma non potevo rifiutare, anche visto il rapporto che ho con il direttore Faggiano. Ho sposato questo progetto e sono molto contento visti i risultati che sono arrivati. Ora ho rinnovato e sono felice di rimanere qui”. E’ questo il pensiero di Antonino Barillà, centrocampista del Parma, direttamente dal ritiro di Prato allo Stelvio: “Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo scherzato e provato tante cose nuove. I calciatori arrivati si sono subito integrati nel gruppo e questa è la forza che ci ha contraddistinto l’anno scorso – ha spiegato Barillà – Loro sanno di essere arrivati in una famiglia importante, perché il Parma è una grande società: bisogna dare sempre il massimo, in ogni allenamento, per arrivare pronti alla partita. Si sono presentati tutti bene e hanno capito la nostra mentalità. Rispetto allo scorso anno si è riuscito ad allestire prima la squadra, stiamo cercando di dare tutti il nostro contributo per farci trovare subito pronti per i primi impegni ufficiali. L’importante adesso è mettere benzina per partire bene“.