Vittoria in amichevole per il Parma, che ha battuto gli austriaci del Micheldorf nel ritiro di Bad Hall. Tra i marcatori, anche uno dei nuovi arrivi in gialloblu, il centrocampista Hernani, che al 34′ ha raddoppiato dopo il vantaggio di Gervinho al quarto d’ora. In apertura di ripresa il tris di Scaglia e al 75′ Sprocati chiude i conti.