Come già annunciato, oggi il portiere Pau Lopez è arrivato a Roma, dove sosterrà le visite mediche e metterà poi la firma sul contratto. L’ex numero uno del Betis Siviglia è sbarcato alle 11.45 all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Barcellona. Accolto dallo staff giallorosso, in compagnia della moglie, ha posato per i primi scatti fotografici con la sciarpa giallorossa.