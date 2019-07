Pazzesco a Bratislava, la più grande rissa degli ultimi anni: volano tavoli e sedie, diversi feriti [FOTO E VIDEO]

Una pazzesca maxi rissa è scoppiata ieri sera, al centro di Bratislava, tra tifosi polacchi (Cracovia Krakov) e bulgari (Levski Sofia). Arrestate 107 persone, 17 tifosi sono rimasti feriti. Lo ha reso noto il quotidiano Sme.

Come si può vedere da foto e video in basso, sono volati tavoli e sedie, danneggiati alcuni ristoranti nella zona pedonale nel centro. Secondo il giornale i tifosi polacchi erano sostenuti anche dai tifosi olandesi dell’Ajax. Dei 107 arrestati (41 polacchi, 15 olandesi e 51 bulgari) 56 sono stati accusati di danneggiamento. I 17 stranieri leggermente feriti sono stati curati nell’ospedale di Bratislava. Si tratta della più grossa rissa che ha avuto luogo nella capitale slovacca negli ultimi anni.

Here’s a video footage of tonight’s mass fight between ultras of Cracovia and Levski Sofia in the old town of Bratislava. Warning: the video contains disturbing images pic.twitter.com/mTJ3phQkE6

— mshumanov (@shumansko) 10 luglio 2019