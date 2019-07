Perugia-Casarano, quando l’amichevole non è tale: tensione tra tifosi, partita annullata

Annullata dopo qualche momento di tensione, (fortunatamente senza contatti), tra le tifoserie l’amichevole tra il Perugia e il Casarano, formazione di D, che si sarebbe dovuta disputare a Pietralunga. All’incontro si sono presentati una decina di tifosi ospiti che hanno preso posto in tribuna. Una cosa non gradita ai perugini. I tifosi del Casarano si sono allontanati dallo stadio, sembra costretti verbalmente dai supporters di casa. Sono stati a quel punto i dirigenti del Casarano a decidere di non giocare ritenendo – si legge sulla pagina Facebook della società – “che non ci fossero più le condizioni ambientali per disputare la partita, seppur amichevole, nel rispetto dei propri tifosi e dei valori dello sport”. Quanto successo è ora al vaglio della DIGOS della questura di Perugia.