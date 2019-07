Pio e Amedeo, sempre i soliti! Materazzi ricorda il 9 luglio 2006, loro rispondono così… [FOTO]

E’ stato uno degli eroi di Germania 2006. Inaspettatamente capocannoniere azzurro, al pari di Luca Toni, Marco Materazzi in quella ‘spedizione’ fu subito costretto a rimboccarsi le maniche: Nesta si infortunò, lui affiancò capitan Cannavaro quasi sempre. Quasi, perché dopo il gol alla Repubblica Ceca si fece espellere nel match successivo contro l’Australia, risultando assente ai quarti contro l’Ucraina. Ma di lui si ricorda soprattutto il gol del pari contro la Francia, l’episodio con Zidane e il rigore segnato nella lotteria finale.

Insomma, non si è fatto mancare niente l’ex difensore dell’Inter, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un ricordo di quella sera, nel momento in cui alza al cielo la Coppa. Tra i commenti a quella foto, ne spunta uno del duo comico Pio e Amedeo. Come sempre, la risposta è tutta da ridere: “Belli da morire…Vincenzone (Iaquinta, ndr) con quel naso un po’ meno ma quella sera ci saremmo pomiciati pure a lui❤” si legge. Iaquinta che, tra l’alltro, risponde per le rime: “Stai calmo, naso rifatto“. Tra i commenti, anche quelli di Fabio Cannavaro, Cattelan e Nicola Ventola. Di seguito, il post.