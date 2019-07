Pogba, parla il fratello: “Se Paul pensa che il Real sia il meglio per lui…”

“Il Real? Voglio sempre il meglio per mio fratello. Se lui pensa che sia la migliore squadra per lui, ci andrà”. A parlare ad “AS” è Mathias Pogba, fratello di Paul, tornato in Spagna per firmare con il Manchego Ciudad Real, club di terza divisione. “Ci sono tanti rumours e su quelli non puoi farci nulla – afferma a proposito del futuro del fratello, ora al Manchester United ma nel mirino di Real Madrid e Juventus -. Io sono qui perché volevo essere qui, non perché mio fratello potrebbe arrivare. Zidane? E’ un maestro di calcio. Era un idolo quando ero piccolo e un grande uomo per la Francia. Ha fatto molto bene il suo lavoro ed è un esempio per i calciatori”. Secondo il fratello maggiore di Pogba “il calcio spagnolo è il migliore, ed è quello che piace a tutti. A me, a mio fratello, a tutti i calciatori”.