Premier League, due casi per Arsenal e Manchester United: Koscielny rifiuta la tournée mentre Lukaku…

Scoppia il caso Koscielny in casa Arsenal, il calciatore francese infatti si è rifiutato di salire sull’aereo che porta i ‘Gunners’ negli Stati Uniti, dove prenderanno parte all’International Champions Cup. “Siamo molto delusi dal comportamento di Laurent – si legge in un comunicato del club – che va contro le nostre disposizioni. Speriamo che la vicenda si risolva“. Nel dettaglio il calciatore avrebbe fatto sapere di voler risolvere il proprio contratto per cambiare squadra già da questa finestra di mercato. Il calciatore è legato da un altro anno di contratto con l’Arsenal e, a 33 anni, potrebbe voler tornare in patria, per giocare nella Ligue 1.

Romelu Lukaku si allena a parte in Australia. L’attaccante del Manchester United ha avvertito un piccolo problema muscolare e si è fermato in via precauzionale. Per il calciatore tiene banco il calciomercato e la trattativa con l’Inter, secondo alcuni messaggi sui social l’infortunio può essere in parte legato alle voci di mercato.