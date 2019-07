Premio Fair Play Menarini, assente Kaladze per motivi delicati [DETTAGLI]

La 23esima edizione del Premio Fair Play-Menarini si apre con la defezione di uno degli sportivi premiati: assente Kakhaber Kaladze. L’ex difensore georgiano di Milan e Genoa non potrà lasciare il Paese. Le ultime settimane hanno visto un intensificarsi delle proteste anti-Russia, alcune delle quali hanno anche contato l’intervento della polizia, numerosi arresti e svariati feriti. Kaladze, che appese al chiodo le scarpette da calcio ha intrapreso la carriera politica, è attualmente sindaco di Tbilisi. Una carica, quella di primo cittadino della capitale, che gli impedisce di lasciare la Georgia sia per motivi di sicurezza che per obblighi politici nei confronti dei propri cittadini. “Buongiorno caro Presidente, purtroppo non ho buone notizie – ha scritto Davit Mekvabishvili segretario del sindaco Kaladze all’organizzatore del Premio Fair Play Menarini, Angelo Morelli -. Per la situazione politica attuale, il Sindaco non potrà lasciare il Paese. La ringraziamo con tutto il cuore per la nomina, così prestigiosa, e alla fine, per il pensiero. Gentilmente chiediamo scusa per la nostra assenza“.