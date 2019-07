Presentazione de Ligt live: la conferenza stampa in diretta a partire dalle 10

E’ arrivato il giorno importante della presentazione del difensore de Ligt come nuovo calciatore della Juventus. I bianconeri sono stati protagonisti fino al momento di un mercato stellare, sono in arrivo altri importanti colpi ma nel frattempo la squadra può considerarsi ancora più competitiva. La Juventus ha piazzato un colpo da novanta con l’arrivo del miglior prospetto in assoluto ma de Ligt ha dimostrato di essere pronto anche per il presente, l’olandese è stato infatti un assoluto protagonista della scorsa Champions League e ha eliminato proprio la Juventus. Adesso è alla ricerca di nuove imprese, proprio con la maglia bianconera. Segui la diretta della presentazione di de Ligt, la conferenza stampa in diretta a partire dalle 10 su CalcioWeb.