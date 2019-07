Psg, Neymar non si presenta in ritiro: addio vicino? Le parole del padre

E’ ormai rottura insanabile fra Neymar e il Paris Saint-Germain. L’attaccante brasiliano non si è presentato oggi alla ripresa degli allenamenti, dimostrando ancora una volta la sua volontà: giocare nel Barcellona. In una dichiarazione concisa, i campioni francesi hanno sottolineato che “lunedì 8 luglio, Neymar da Silva Santos Junior avrebbe dovuto riprendere le attività di pre-campionato con la squadra maggiore del Paris Saint-Germain” ma “il Paris Saint-Germain nota che Neymar Jr non era presente al momento e nel luogo convenuti, senza previa autorizzazione del club. Il club si rammarica di questa situazione e quindi prenderà le misure appropriate”.

Il padre di Neymar ha, invece, sottolineato ai microfoni di Fox Sports che “Il Psg era al corrente“. Il motivo dell’assenza in ritiro è un impegno preso da tempo con l’istituto benefico che porta il nome dello stesso Neymar in Brasile.