Psg, Neymar parteciperà alla tournée asiatica

Svolta sul futuro dell’attaccante Neymar, per il momento niente fratture con il Psg nonostante il calciatore brasiliano abbia chiesto la cessione al club francese. Nel dettaglio secondo quanto riporta ‘As’ il calciatore risponderà alla convocazione per la tournée asiatica, nell’elenco dei convocati comparirà dunque anche quello di Neymar, nella giornata di martedì il brasiliano partirà in compagnia dei compagni per preparare al meglio la prossima stagione, potrebbe trovare spazio già nell’amichevole 27 luglio ed in caso di mancato accordo con il Barcellona per la cessione parteciperà alla Supercoppa francese del 4 agosto contro il Reims.