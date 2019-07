Quote Serie A, Juventus ancora favorita poi Inter e Napoli

Il calciomercato è nella fase importante e le prime squadre si sono radunate per preparare la prossima stagione. Secondo le quote Better la Juventus continua ad essere la super favorita per la vittoria del campionato, la quota è 1,60, subito dietro il duo Inter e Napoli, entrambe quotate a 5,00 per lo scudetto, poca fiducia nel Milan di Marco Giampaolo, il tricolore rossonero vale 40 volte la posta. La nuova Roma di Fonsecsa è quotata a 50,00, seguono Lazio e Atalanta, tutte e due quotate a 60,00. Lo scudetto di Fiorentina, Sampdoria e Torino è quotato a 250,00, per Parma e Sassuolo a 500 mentre per tutte le altre la quota arriva a 750.