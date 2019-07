Rabiot si presenta, la conferenza stampa del neo acquisto della Juventus

Le parole del neo centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, arrivato a parametro zero dal Psg, dalla sala stampa dell’Allianz Stadium. Il francese ha firmato un contratto di 4 anni a 7 milioni di euro a stagione. Rabiot è fermo da dicembre, dopo un lungo braccio di ferro col Psg.

Rabiot esordisce parlando in italiano: “Buongiorno a tutti. La Juve mi aveva contattato già in passato, e oggi è arrivato il momento giusto per venire qui”.

Importante nella scelta è stato Buffon: “Mi ha parlato molto della Juve e la sua opinione ha contato tantissimo”.

Le prime impressioni di Rabiot: “Dopo 7 anni a Parigi sono pronto per giocare in SerieA e lo farò con la stessa determinazione di sempre. Non ho ancora avuto occasione di parlare con Sarri, ma tutte le persone della Juve mi hanno fatto una splendida impressione”.

Sul ruolo preferito, Rabiot dichiara: “La mia posizione preferita in campo è centrocampista sinistro, ma posso giocare anche in un centrocampo a 2. Sono a disposizione del mister. Ho scelto il 25 come numero di maglia”.

Ultimi mesi complicati quelli di Rabiot: “Gli ultimi mesi sono stati complicati sia sul piano sportivo che personale, ma oggi sono pronto per lasciarmi tutto alle spalle e iniziare questa nuova avventura”.

Tanti i francesi che sono passati dalla Juve, ma Rabiot non teme i paragoni: “La Juve ha una grande storia con tanti grandi giocatori francesi e spero di portare anche io qualcosa di mio”.

Concorrenza anche da parte di Matuidi, Rabiot ne parla così: “Ci intendiamo alla perfezione. Qui c’è molta competizione, anche con lui, per un ruolo a centrocampo, ma non cambia nulla del mio rapporto con lui. E’ normale”.

Il paragone tra Juve e Psg: “La Juve è un grande club, molto prestigioso con una grande storia, e una tradizione europea. Per come la vedo, è un passo verso l’alto rispetto al Psg. Una stagione qui vale molto di più che da altre parti”.

Sulla madre agente: “Mia madre è il mio agente e mi ha aiuta molto nella mia professione. Lavoriamo molto bene insieme”.

Sulla Champions: “La Champions League non arriva dall’oggi al domani. Io sono qui per aiutare il club a vincerla e a realizzare tutti gli altri obiettivi”.

Sull’importanza di Cristiano Ronaldo in rosa nella sua decisione, Rabiot aggiunge: “Ho avuto la possibilità di crescere giocando con dei fuoriclasse. Sicuramente poter giocare con Cristiano ha avuto un peso nella mia decisione. Ma so che tutto lo spogliatoio qui è pieno di fuoriclasse e lo spirito è positivo”.

