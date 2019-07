Incredibile fuori programma nell’amichevole tra i Rangers Glasgow di Gerrard e il Blackburn. Gers Tv, televisione ufficiale degli scozzesi, stava trasmettendo in diretta la sfida, interrotta da un imprevisto ‘hot’: per qualche secondo, infatti, è andato in onda un video porno a sostituire la trasmissione del match.

Dalla società hanno fatto sapere che è stato un attacco hacker il motivo dell’imprevisto, ma intanto, anche se per pochi secondi, la cosa non è passata affatto inosservata.