Ranking Fifa, nuovo aggiornamento: l’Italia perde due posizioni [LA CLASSIFICA]

Ranking Fifa, nuovo aggiornamento per quanto riguarda la classifica globale delle nazionali tenendo conto dei parametri ottenuti con i risultati tra amichevoli, gare di qualificazione e competizioni. L’Italia, che dopo il bel percorso nella prima parte delle qualificazioni europee aveva scalato due posizioni (dal 16° al 14°), torna in 16esima posizione, a pari merito con l’Olanda e scavalcata da Cile e Messico. Sempre primo il Belgio, il Brasile scavalca la Francia in seconda posizione dopo la vittoria della Coppa America, perdono una posizione Portogallo e Croazia. Ecco la classifica delle prime 20 posizioni.

Belgio Brasile Francia Inghilterra Uruguay Portogallo Croazia Colombia Spagna Argentina Svizzera Messico Danimarca Cile Germania Italia Olanda Svezia Perù Polonia