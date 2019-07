La rassegna stampa di martedì 30 luglio, le prime pagine di calcio: “Dybala-Lukaku, si fa lo scambio” [FOTO]

La rassegna stampa di martedì 30 luglio – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi di oggi c’è il nuovo calendario di Serie A, che presenta già qualche match importante nelle prime giornate. Tiene banco poi, come sempre, il calciomercato, specialmente per quanto riguarda la questione Dybala-Lukaku. A tal proposito, il Corriere dello Sport scrive: “Dybala-Lukaku, lo scambio si fa”. Per TuttoSport è invece “La resa dei conti”. La Gazzetta concentra di più la sua attenzione su Cristiano Ronaldo, con un’intervista dopo aver ricevuto il premio leggenda da ‘Marca’. In alto la FOTOGALLERY.