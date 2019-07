Razzismo, De Laurentiis: “La politica chiude gli occhi, tocca a noi”

“Il malcostume, il degrado culturale nasce dai nostri politici perché basterebbe poco per trovare una soluzione ma chiudono gli occhi e guardano altrove. E’ un problema che dura da una vita ma non succede nulla”. Queste le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport sul razzismo. “Io al San Paolo ho sistemato tante telecamere e chi verrà intercettato, sarà allontanato sine die e gli verrà annullato immediatamente l’abbonamento. Se i miei colleghi presidenti attuassero la stessa politica, i cori non ci sarebbero più e avremmo risolto un problema che i politici preferiscono per convenienza ignorare”.

