Real Madrid, James Rodriguez escluso dai convocati per il pre-ritiro: Napoli ad un passo

CALCIOMERCATO NAPOLI – James Rodriguez è stato escluso dalla lista dei convocati del Real Madrid per il pre ritiro stagionale: il Napoli è ormai ad un passo. Il colombiano è stato escluso alla pari di altri calciatori in odore di cessione come Borja Mayoral, Raúl de Tomás, Odegaard, Lucas Silva, Reguilón. Escluso anche Theo Hernandez, in procinto di essere ufficializzato dal Milan. Nella lista non figurano Casemiro, Militao, Ceballos e Valverde che hanno disputato le gare con le rispettive nazionali per la Coppa America e per l’Europeo di categoria Under 21.

Portieri: Courtois, Lunin, Keylor Navas, Luca Zidane.

Difensori: Carvajal, Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy.

Centrocampisti: Kroos, Brahim, Isco, Marco Asensio, Modric.

Attaccanti: Benzema, Hazard, Rodrygo, Mariano, Lucas Vázquez, Vinicius, Jovic, Bale.