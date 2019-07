Ritorno al passato per Gareth Bale. Il gallese, fuori dai piani tecnici di Zidane al Real Madrid, sarebbe finito nel mirino del Tottenham. E’ quanto riporta ‘Marca’. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno per Bale nella squadra con cui il centrocampista offensivo ha giocato 6 stagioni dal 2007 al 2013. La cifra su cui le parti sono disposte a trattare si aggira attorno ai 55-60 milioni di euro, anche se resta un punto interrogativo sull‘ingaggio del giocatore che percepisce 17 milioni di euro netti a stagione. La scorsa settimana voci di mercato parlavano di una offerta in arrivo dalla Cina per Bale, ad essersi fatto avanti lo Shanghai Shenhua, ma il giocatore non appariva convinto della destinazione.

