Real Madrid, Zidane lascia il ritiro: il motivo

Il Real Madrid si prepara per la prossima stagione, l’intenzione è riscattarsi e la dirigenza ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella, per questo motivo sono stati piazzati colpi veramente importanti per una prima parte di calciomercato veramente stellare. Nel frattempo l’allenatore Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro dei Blancos per motivi familiari, la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club spagnolo attraverso una nota. A guidare gli allenamenti sarà il suo vice Davide Bettoni, fonti vicine al club confermano che il rientro dell’allenatore avverrà in tempi brevi e comunque prima dell’esordio in amichevole contro il Bayern Monaco, fissato per il 20 luglio.