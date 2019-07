La Reg(g)ina del mercato, amaranto scatenati: ufficiale l’arrivo di 4 calciatori!

Regina o Reggina? In questi due giorni, forse, entrambe: non solo Reggina di nome, ma anche Regina del mercato. Sì, perché in questi due giorni la società amaranto ha sferrato una serie di colpi importanti, sistemando praticamente difesa e centrocampo. Qualche altro tassello, tra cui esterni e attaccante da doppia cifra, e la rosa si potrà definire completata.

Dopo le ufficializzazioni di ieri di Bertoncini, Rossi e Corazza, quest’oggi la compagine del presidente Gallo ha messo a segno i colpi Marchi, Paolucci, De Rose e, pochi minuti fa, Reginaldo. Il primo è un difensore d’esperienza nell’ultima stagione alla Feralpisalò proprio con Toscano, il secondo ha fatto molto bene quest’anno a Monopoli, per il terzo si tratta di un ritorno dopo gli anni in Serie B, mentre l’ultimo non ha di certo bisogno di presentazioni visto il ricco curriculum anche in massima serie.