Lo aveva annunciato ieri Taibi tra i colpi dati per certi ma di cui mancava ancora l’ufficialità, che è arrivata poco fa: Davide Bertoncini è un nuovo calciatore della Reggina. L’ex difensore del Piacenza ha firmato un biennale. Ecco di seguito il comunicato integrale direttamente dal sito ufficiale amaranto.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Davide Bertoncini. Il difensore si lega al club amaranto con un contratto biennale.

Nato a Fiorenzuola D’Arda, è cresciuto nelle giovanili del Piacenza. A 18 anni compie il grande salto nel Genoa di Preziosi, disputando due campionati di Primavera e laureandosi campione d’Italia. Nell’agosto del 2011 fa ritorno alla squadra della sua città con la formula del prestito. Sedici presenze ed un gol alla prima tra i “pro”.

Torna al Grifone, ma è di passaggio. E’ il Frosinone a puntare su di lui. In gialloblù Davide Bertoncini arriverà a conquistare la doppia promozione dalla C1 alla A nel giro di due anni. In massima serie colleziona cinque gettoni, ma il poco spazio a disposizione lo induce ad accettare la proposta del Modena in cadetteria. L’annata successiva fa ritorno a Frosinone prima di cambiare nuovamente squadra.

Matera, Piacenza, Lucchese e ancora Piacenza. La scorsa stagione, per rendimento, è stata la migliore in assoluto per Bertoncini. Trentatrè presenze e quattro gol, di cui uno nell’andata dei quarti contro l’Imolese“.