Ripescaggi Serie B e C, Gravina: “Forse estate tranquilla. Sul Chievo…”

“Aver definito l’organico dei campionati al 12 luglio, per la prima volta nella storia cosi’ in anticipo, mi sembra ci dia il vantaggio e la forza di poter aspirare ad una estate abbastanza tranquilla“. Queste le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale tenutosi a Roma.

“Chievo? Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Il Chievo è una delle società perfettamente in regola e ha rispettato tutti i parametri. Nel momento in cui dovessero pervenire alcune osservazioni o preclusioni, allora è chiaro che adotteremo tutti i provvedimenti utili per adempiere al rispetto delle regole“.