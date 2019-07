Ripescaggi Serie B e Serie C, le sentenze della Figc: tutte le squadre riammesse

Il Consiglio Federale ha deliberato le decisioni in merito ai ripescaggi in Serie B e Serie C. Dopo un’estate caldissima per quanto riguarda corsa alle iscrizioni e fideiussioni, alcune società sono rimaste escluse dai rispettivi campionati. Il forfait più pesante è quello del Palermo, che ripartirà dalla Serie D, con una nuova proprietà. Al posto dei siciliani torna nella serie cadetta il Venezia.

In Serie C, Albissola, Lucchese e Siracusa non hanno presentato la domanda di iscrizione al campionato. Al loro posto entrano Virtus Verona, Alma Fano e Paganese. Respinte invece dalla Covisoc Arzachena e Foggia. I club riammessi sono Modena, Reggio Audace. Al momento manca una sola squadra per completare i 60 posti assegnati alle società di Serie C. In attesa del comunicato ufficiale della Figc, quel che è certo è che seguirà ancora un’estate calda tra i vari ricorsi dei club non ammessi e di quelli che hanno mancato il ripescaggio.