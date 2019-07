Ripescaggi Serie B e Serie C, le 7 squadre pronte a festeggiare il salto di categoria [NOMI e DETTAGLI]

Ripescaggi Serie B e Serie C – Nella giornata di ieri sono arrivati i verdetti dell Covisoc per quanto riguarda le iscrizioni ai prossimi campionati, alla fine non sono arrivate sorprese con l’esclusione del Palermo che adesso dovrà ripartire dal campionato di Serie D, al posto dei rosanero pronto al ripescaggio il Venezia che ha già avanzato la propria candidatura, per il ritorno in Serie B è solo questione di giorni. Alla fine è arrivato l’ok del Trapani nonostante la mancanza di un timbro nella presentazione della domanda, risultava più delicata la situazione del Chievo che grazie ad alcune cessioni è riuscito nel colpo di coda. Situazione ormai delineata anche in Serie C, tre club non hanno presentato domanda (Albissola, Lucchese, Siracusa) al suo posto dentro Virtus Verona, Fano e Bisceglie. Sono state respinte dalla Covisoc Arzachena e Foggia e considerando il Venezia in B saranno tre le ripescate, sicure Modena e Reggio Audace per l’ultimo posto è testa a testa Cerignola-Taranto.