Ripescaggi Serie B, Venezia e Padova chiedono il salto di categoria: Serie C a 60 squadre, le ultime sulle riammesse

E’ un’altra estate caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B e Serie C, il forfait più pesante è stato sicuramente quello del Palermo che ha liberato un posto nel campionato cadetto, è iniziata la corsa alla riammissione, Venezia e Padova hanno presentato la domanda, nei prossimi giorni la Commissione criteri infrastrutturali e la Covisoc valuteranno tutti i requisiti e poi si deciderà la squadra ammessa in Serie B, non dovrebbe avere problemi il Venezia che quindi è la squadra nettamente in pole per prendere il posto del Palermo. Tre società non si sono iscritte in Serie C (Albissola, Lucchese e Siracusa), sono quattro le squadre in corsa per la riammissione e sono Virtus Verona, Fano, Bisceglie e Paganese, quest’ultima per ritrovarsi in Serie C dovrà sperare in un forfait delle altre società in corsa. Altre tre hanno chiesto il ripescaggio al posto di Venezia, Arzachena e Foggia, si tratta di Modena, Reggio Audace e Cerignola. Per una Serie C da 60 squadre.