Risultati Champions League, il secondo turno dei preliminari: il programma completo

Risultati Champions League – Si torna subito in campo per il secondo turno del preliminari di Champions League, le prime partite hanno dato importanti indicazioni ed adesso la competizione entra sempre più nel vivo. Il programma è diviso in due giorni, si inizia martedì con due match interessanti che spiccano su tutti: il Plzen contro l’Olympiacos ed il Psv contro il Basilea. Match in trasferta per la Dinamo Zagabria, così come per il Copenhagen. Programma ricco anche mercoledì, apre l’interessante sfida BATE e Rosenborg, il Cluj affronta il Tel Aviv. Partita casalinga per il Celtic contro il Kalju, chiude la Stella Rossa contro l’HJK.

Martedì

Plzen (Cze)-Olympiakos (Gre) ore 19

Saburtalo Tbilisi (Geo)-Din. Zagabria (Cro) ore 19.30

PSV (Ned)-Basilea (Sui) ore 20

TNS (Wal)-FC Copenhagen (Den) ore 20

Sutjeska (Mne)-APOEL (Cyp) ore 20.15

Mercoledì